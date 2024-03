Das sollten Macfarlane-Anleger wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) der Macfarlane liegt bei 28,57 und deutet somit auf eine überverkaufte Situation hin, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, steht bei 44 und signalisiert eine neutrale Situation, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In den sozialen Medien wurde Macfarlane in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was auch durch die positiven Themen rund um den Wert bestätigt wird. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenpolitik der Aktie erhält aufgrund der niedrigeren Ausschüttungen im Vergleich zum Branchendurchschnitt die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,47 Prozent erzielt, was 18,87 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -0,05 Prozent, wobei Macfarlane aktuell 20,52 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.