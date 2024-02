Das sollten Logwin-Anleger wissen!

Das Stimmungs- und Buzzniveau rund um die Aktien ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung der Anleger. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern eine Rolle. Bei der Aktie von Logwin zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Logwin zeigt kaum Schwankungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Logwin bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Auf fundamentaler Basis liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Logwin bei 10,05, was unter dem Branchendurchschnitt (55 Prozent) liegt. Die Branche "Luftfracht und Logistik" weist einen Wert von 22,45 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Logwin-Aktie sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einer gemischten Bewertung auf Basis der technischen Analyse, wobei die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Logwin eine Dividendenrendite von 9,02% aus, was 2,98 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 6,04%. Aufgrund des höheren möglichen Mehrwerts wird auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben.