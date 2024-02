Paris Miki Holdings Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Paris Miki-Aktie zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Paris Miki-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft gilt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf einer etwas längerfristigen Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Paris Miki daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Paris Miki-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 390,32 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 425 JPY, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der 50-Tage-Durchschnitt aktuell bei 500,9 JPY, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Paris Miki daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Auswertung der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Paris Miki-Aktie in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet wurde. Die überwiegend neutralen Themen, die in den Kommentaren und Wortmeldungen der Anleger angesprochen wurden, führen zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Paris Miki-Aktie, basierend auf der langfristigen Betrachtung des Sentiments und Buzz, des Relative Strength Index, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.