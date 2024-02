Das sollten Lifevantage-Anleger wissen!

Lifevantage, ein Unternehmen im Bereich der persönlichen Produkte, hat kürzlich eine Dividendenrendite von 2,4 % angekündigt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,01 % liegt diese um 0,61 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung des Ertrags.

Die Diskussionen im Internet können das Sentiment und den Buzz um eine Aktie beeinflussen. In Bezug auf Lifevantage wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem insgesamt "Gut"-Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wird die Lifevantage aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der Aktienkurs liegt um +19,34 Prozent über dem GD200 von 5,74 USD. Auch der GD50 von 6,07 USD zeigt eine positive Abweichung von +12,85 Prozent, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

In fundamentalen Belangen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lifevantage bei 14,2 Euro. Dies ist 69 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 45, was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt.