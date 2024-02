Das sollten Lifetime Brands-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ibex":

Die Firma Lifetime Brands hat eine Dividende von 2,33 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,43 % niedrig ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Lifetime Brands eine Performance von 26,95 % erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien der Haushalts-Gebrauchsgüter-Branche eine Outperformance von +33,63 % darstellt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Lifetime Brands um 35,87 % höher. Daher erhält die Firma in dieser Kategorie eine Bewertung als "Gut". Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Aktie um +66,34 % über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, und um +35,03 % über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Daher wird die Aktie auch aus charttechnischer Sicht mit einem "Gut"-Rating bewertet. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, jedoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.