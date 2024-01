Intermap Aktie: Was soll die Aufregung?

In den letzten vier Wochen gab es bei Intermap keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls eine neutrale Stimmung wider, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intermap einen Wert von 3,51, was bedeutet, dass die Aktie deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt bewertet wird. Mit einem Branchen-KGV von 37,44 liegt der Abstand bei 91 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie führt.