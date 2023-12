Das sollten Kingsway Financialrvices-Anleger wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Kingsway Services beträgt 46,51, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 21,69, was für einen Zeitraum von 25 Tagen eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Kingsway Services ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 261,35 aufweist, was 578 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Versicherungsbranche. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, insbesondere der 50- und 200-Tage-Durchschnitt. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Kingsway Services-Aktie beträgt derzeit 8,19 USD, wobei der letzte Schlusskurs bei 8,48 USD liegt, was einer Abweichung von +3,54 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,64 USD, was über dem letzten Schlusskurs von +10,99 Prozent liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Kingsway Services auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Kingsway Services liegt bei 0 Prozent, was 3,86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" und macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment im Vergleich zur Branche.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Bewertung der Kingsway Services-Aktie, wobei die technische Analyse ein positives Rating zeigt, während die fundamentale und Dividendenanalyse zu einer weniger positiven Einschätzung führen.