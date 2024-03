Das sollten Kewaunee Scientific-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich Kewaunee Scientific war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Insgesamt wurden an sechs Tagen positive Themen diskutiert, ohne dass eine negative Diskussion stattfand. An weiteren sechs Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Kewaunee Scientific daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Kewaunee Scientific aktuell mit einem Wert von 30,65 als neutral eingestuft wird. Auch bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein neutraler Wert von 34. Somit lautet die Gesamteinstufung für den RSI auf "Neutral".

In Bezug auf den Aktienkurs liegt die Kewaunee Scientific mit einem Kurs von 32,99 USD derzeit um +11,64 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +55,91 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Kewaunee Scientific im vergangenen Jahr eine Rendite von 78,79 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich liegt sie damit 1342,18 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 4677,99 Prozent, wobei Kewaunee Scientific aktuell 4599,2 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.