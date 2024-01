Das sollten KLA-Tencor-Anleger wissen!

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Kla derzeit um +10,14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +27,91 Prozent, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie von Kla also aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Kla insgesamt positiv sind. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" bewertet, obwohl sieben Handelssignale gefunden wurden, von denen drei gut und vier schlecht sind.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Kla um 28 Prozent höher und beträgt 37,15 Prozent. Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Kla mit 6,67 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann bei einer Investition in die Aktie von Kla eine Rendite in Höhe von 1,06 % erzielt werden, was 1,11 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.