Das sollten Jungheinrich-Anleger wissen!

Der Aktienkurs von Jungheinrich hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,01 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") 8,59 Prozent unter dem Durchschnitt (4,57 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 6,08 Prozent, und Jungheinrich liegt aktuell 10,09 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Jungheinrich 2,12 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (1,83 Prozent) liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung für Jungheinrich war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in sozialen Medien als auch in Kommentaren und Wortmeldungen. Die Redaktion hat 9 positive Signale und 0 negative Signale ausgewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jungheinrich gegenwärtig 12, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Maschinen" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.