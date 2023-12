Das sollten Jiangsu Tongrun Equipment-Anleger wissen!

Der Aktienkurs von Jiangsu Tongrun Equipment hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 4,59 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Jiangsu Tongrun Equipment im Branchenvergleich um -27,59 Prozent unterperformt hat. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 6,39 Prozent, während Jiangsu Tongrun Equipment um 29,39 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Jiangsu Tongrun Equipment. Die Diskussion war an 12 Tagen von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation im Vordergrund stand. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt positiv über das Unternehmen ausgetauscht. Basierend auf diesem Feedback wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Tongrun Equipment liegt bei 87,02, was auf den ersten Blick darauf hindeutet, dass die Aktie vergleichsweise teuer ist. Im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsbranche ist der Unterschied jedoch gering, weshalb die Aktie auf fundamentaler Basis als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse ist zu beobachten, dass der Kurs von Jiangsu Tongrun Equipment von dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage um +21,67 Prozent abweicht, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Abweichung zum gleitenden Durchschnitt +8,9 Prozent, was auch hier zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.