Das sollten Jade Gas Holdings-Anleger wissen!

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. In Bezug auf die Jade Gas-Aktie weist der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 36 auf. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch unterverkauft ist und somit eine neutrale Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI-Wert auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen Wert von 36, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch unterverkauft ist. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung nach der RSI-Analyse.

Anleger können Aktienkurse neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben die Jade Gas-Aktie auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Jade Gas in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Jade Gas-Aktie trendfolgende Indikatoren aufweist, die darauf hinweisen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 0,04 AUD, während der letzte Schlusskurs (0,062 AUD) deutlich darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,05 AUD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Jade Gas-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating auf der Grundlage trendfolgender Indikatoren.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz rund um die Jade Gas-Aktie gab. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält die Jade Gas-Aktie daher auf dieser Ebene eine "Neutral"-Bewertung.