Das sollten Jackson Financial-Anleger wissen!

Eine Analyse der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Aktie von Jackson in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes erfahren hat. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung auf dieser Ebene führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Jackson insgesamt zwei Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Gut" eingestuft wird. Die Kursprognose deutet jedoch auf ein Abwärtspotenzial von -7,16 Prozent hin, was die Empfehlung der Analysten auf "Schlecht" festlegt. Aufgrund des Fehlens von Analystenupdates im letzten Monat erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jackson-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 39,36 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 51,70 USD eine positive Abweichung von +31,35 Prozent darstellt, die zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die kurzfristigere Analysebasis ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 50,42 USD auf ähnlichem Niveau liegt (+2,54 Prozent).

Die Anleger-Stimmung bei Jackson ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen hervorgeht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".