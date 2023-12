Das sollten Iqvia-Anleger wissen!

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt die Iqvia-Aktie 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen". Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investitionen eher unrentabel, und sie erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass die Iqvia-Aktie aus trendfolgender Sicht gut abschneidet. Sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegen deutlich über den aktuellen Schlusskursen. Auf Basis dieser Indikatoren erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Auch das Anleger-Sentiment ist positiv, wie aus Diskussionen in sozialen Netzwerken hervorgeht. Statistische Auswertungen historischer Datenmengen zeigen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Iqvia eine Unterbewertung im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche. Auch in dieser Kategorie erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für die Iqvia-Aktie, trotz der niedrigen Dividendenrendite.