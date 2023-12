Das sollten Intesa Sanpaolo SPA-Anleger wissen!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Intesa Sanpaolo Spa wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und bewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Intesa Sanpaolo Spa in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.

Die aktuelle Dividendenrendite für Intesa Sanpaolo Spa beträgt 2,96 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,18 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In den letzten 12 Monaten erzielte Intesa Sanpaolo Spa eine Performance von 71,45 Prozent, was eine klare Outperformance im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Handelsbanken"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors liegt das Unternehmen deutlich darüber. Daher erhält Intesa Sanpaolo Spa in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intesa Sanpaolo Spa liegt bei 48, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Handelsbanken" als neutral bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich somit für Intesa Sanpaolo Spa eine Mischung aus neutralen und positiven Bewertungen in Bezug auf Diskussionsintensität, Stimmungsänderung, Dividendenpolitik, Branchenvergleich und fundamentale Kriterien.