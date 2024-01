Das sollten Imperial Oil-Anleger wissen!

Imperial Oil wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 8,55, was einem Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 67,75 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Imperial Oil. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Imperial Oil eine "Neutral"-Einschätzung. Zudem wurden mehr Verkaufssignale als Kaufsignale verzeichnet, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Insgesamt erhält Imperial Oil von der Redaktion eine "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Imperial Oil hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor eine sehr gute Rendite von 20,09 Prozent erzielt. Dies liegt mehr als 19 Prozent über der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", die eine mittlere Rendite von 1,41 Prozent aufweist. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten bewerten die Imperial Oil-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten wurden 4 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Innerhalb eines Monats gab es 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen, was zu einer letzten Bewertung als "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 86,5 CAD, was einem Aufwärtspotential von 14,6 Prozent entspricht. Somit erhält Imperial Oil insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.