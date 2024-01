Das sollten Imperial Brands-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Imperial Brands auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 29,94 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass sich in den Kommentaren und Meinungen überwiegend positive Stimmungen rund um die Aktie von Imperial Brands äußern. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, obwohl zwei Handelssignale zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führen.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen für Imperial Brands abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2293,75 GBP, was eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Imperial Brands-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1799,14 GBP liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Aktie von Imperial Brands bezogen auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse als angemessen bewertet, mit einem überwiegend positiven Bild in den Analysen und Meinungen.