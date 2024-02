Das sollten Impellam-Anleger wissen!

Der Aktienkurs von Impellam hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 51,15 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" um 48,39 Prozent höher liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 3,55 Prozent, und Impellam übertrifft diesen Wert um 47,6 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger bei Impellam ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. Positiven Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von 855 GBP um +3,96 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +19,56 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite von Impellam liegt derzeit bei 6,58 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,67 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft, mit einer Differenz von 5,09 Prozentpunkten.