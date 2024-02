Das sollten Idacorp-Anleger wissen!

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien ist überwiegend positiv in Bezug auf Idacorp. In den letzten Tagen gab es acht positive und sechs negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Idacorp daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,99 Prozent erzielt, was 6,14 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Versorgungssektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Stromversorger-Branche beträgt 0,15 Prozent, und Idacorp liegt aktuell 6,14 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Idacorp mit einem Wert von 18,36 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt. Das Branchen-KGV liegt bei 130,01, was einer Unterbewertung von 86 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Analysten schätzen die Aktie von Idacorp langfristig als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 102,67 USD, was einer Erwartung von 13,16 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Einschätzung vergeben die Analysten daher die Bewertung "Gut".