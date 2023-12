Das sollten Idacorp-Anleger wissen!

Die Anlegerstimmung gegenüber Idacorp war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt sechs positive und fünf negative Tage, wobei an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Idacorp von der Redaktion daher ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Idacorp als unterbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,36, was insgesamt 85 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Stromversorger" von 124,82. Daher erhält die Aktie eine Einstufung von "Gut" aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Stromversorger"-Branche erzielte Idacorp in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -5,99 Prozent, während vergleichbare Aktien im Durchschnitt um 4,82 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -10,81 Prozent führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende liegt Idacorp mit einer Ausschüttung von 3,31 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Stromversorger (4,62 %) um 1,31 Prozentpunkte niedriger, was zu einer Einstufung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.