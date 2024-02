Das sollten IAC/InterActiveCorp-Anleger wissen!

Die Iac-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 54,14 USD gehandelt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 51,2 USD, was einem Unterschied von -5,43 Prozent entspricht, was aus charttechnischer Sicht zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 50,63 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+1,13 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Iac-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Iac-Aktie ist insgesamt "Gut", da zuletzt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen war das Meinungsinteresse an Iac jedoch weder stark positiv noch negativ.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Iac-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (43,4) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (55,88) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Analystenbewertungen für die Iac-Aktie sind insgesamt "Gut", basierend auf 6 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt kein aktuelles Analystenupdate, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 90,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 76,76 Prozent bedeutet. Somit erhält die Iac-Aktie eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Insgesamt erhält die Iac-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung in allen analysierten Punkten.