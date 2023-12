Das sollten Hyatt Hotels-Anleger wissen!

Der Aktienkurs von Hyatt Hotels hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Rendite von 43,83 Prozent erzielt, was mehr als 44 Prozent über dem Branchendurchschnitt der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite von 3,86 Prozent dieser Branche übertrifft Hyatt Hotels mit 39,97 Prozent deutlich. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Aktie von Hyatt Hotels langfristig als "Gut", basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten. Von ihnen bewerteten 5 die Aktie als "Gut", während keine neutrale oder negative Bewertung vorlag. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für die Aktie beträgt "Gut" mit einem Kursziel von 133,6 USD, was einer Erwartung von 2,28 Prozent entspricht.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen zur Einschätzung des Aktienkurses heranziehen. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Hyatt Hotels war positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen angesprochen. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse der Hyatt Hotels-Aktie zeigt ebenfalls positive Entwicklungen, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 112,99 USD und einem Schlusskurs von 130,62 USD am letzten Handelstag (+15,6 Prozent Unterschied). Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält Hyatt Hotels eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.