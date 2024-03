Das sollten Huadian Power-Anleger wissen!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Nach einer Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen zu Huadian Power haben unsere Analysten festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Huadian Power in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung. Die Analyse wurde außerdem durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei zehn davon positiv und nur eines negativ bewertet wurden. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Huadian Power-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,55 HKD. Der letzte Schlusskurs von 4,1 HKD weicht somit um +15,49 Prozent ab, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 3,8 HKD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über diesem gleitenden Durchschnitt liegt (+7,89 Prozent Abweichung). Somit erhält die Huadian Power-Aktie auch in dieser kurzfristigeren Betrachtung ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Huadian Power beträgt derzeit 5,97 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt ("Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler") von 5,58 % liegt. Daher wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Huadian Power-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 40,45 Prozent erzielt, was mehr als 60 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" kam in diesem Zeitraum auf eine mittlere Rendite von -19,85 Prozent, womit auch hier Huadian Power mit einer Rendite von 60,29 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.