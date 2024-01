Das sollten Home-Anleger wissen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für die Aktie von Home jedoch kaum verändert, weshalb wir ihr eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für Home in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse hinweist. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Home als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,38, was 53 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" von 15,61. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Home-Aktie zeigt weder überkaufte noch unterkaufte Werte, sowohl auf 7-Tage- (43) als auch auf 25-Tage-Basis (31,79). Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Home in den letzten 12 Monaten mit -72,28 Prozent mehr als 83 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" liegt die Rendite von Home (73,83 Prozent) deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.