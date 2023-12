Das sollten Hilton Food-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Der Aktienkurs von Hilton Food hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 48,96 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -5,22 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +54,18 Prozent für Hilton Food entspricht. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite bei 3,81 Prozent im letzten Jahr, wobei Hilton Food 45,15 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Hilton Food ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Hilton Food mit 4,73 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als ein neutrales Investment betrachtet und bekommt von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Hilton Food als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 60,48 insgesamt 155 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel" ist, der bei 23,76 liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine Einstufung als "Schlecht" in der fundamentalen Analyse.

In der technischen Analyse wird berechnet, dass der Durchschnitt für den Schlusskurs der Hilton Food-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 690,28 GBP lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 730 GBP (+5,75 Prozent Unterschied), wodurch eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben wird. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, wodurch die Hilton Food-Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält Hilton Food für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.