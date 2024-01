Das sollten Hermes International-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Der Aktienkurs von Hermes Sca hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance anderer Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" in den letzten 12 Monaten deutlich verbessert. Mit einer Rendite von 63,96 Prozent liegt Hermes Sca um mehr als 64 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist, hat sich der Aktienkurs von Hermes Sca mit 63,96 Prozent sehr gut entwickelt. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Trendindikatoren für die Hermes Sca-Aktie neutral sind. Sowohl der 50-Tage-Durchschnitt als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem aktuellen Schlusskurs der Aktie. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1893,42 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 1850,6 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -2,26 Prozent. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1902,5 EUR, was einer Abweichung von -2,73 Prozent entspricht. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Hermes Sca-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Titels führt. Die Analyse ergab 6 negative und 0 positive Signale aus den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich jedoch eine positive Anleger-Stimmung und somit eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0,38 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Hermes Sca daher als "Neutral". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

