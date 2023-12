Das sollten Heritage-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Heritage Financial":

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Heritage -Wa Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -43,06 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor 48,52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -3,69 Prozent, wobei Heritage -Wa aktuell 39,37 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Heritage -Wa ausgemacht werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Heritage -Wa Aktie als neutral ein, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage. Der RSI7-Wert beträgt 0,33, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert von 19,75 ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Dividendenrendite von Heritage -Wa beträgt derzeit 5,02 Prozent, was 1,98 Prozent über dem Mittelwert (3,04) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.