Das sollten Hella-Anleger wissen!

Die technische Analyse der Hella &-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 74,99 EUR, während der aktuelle Kurs bei 84,4 EUR liegt, was einer Abweichung von +12,55 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 81,64 EUR, was einer Abweichung von +3,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Hella &-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Hella &-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,62 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt nur um 1 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +17,61 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance von Hella & mit 18,2 Prozent über dem Durchschnitt von 0,42 Prozent. In beiden Bereichen zeigt die Aktie eine Überperformance und erhält daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Beim Sentiment und Buzz schneidet die Hella &-Aktie ebenfalls positiv ab. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Allerdings fällt die Dividendenrendite mit 0,33 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (3,79 %) niedriger aus. Die Differenz von 3,46 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie.