Das sollten Hangzhou Weiguang Electronic-Anleger wissen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hangzhou Weiguang Electronic liegt mit 17,43 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Elektrische Ausrüstung". Dies entspricht einem Abstand von 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche von 0. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Rendite hat Hangzhou Weiguang Electronic im vergangenen Jahr eine negative Rendite von -19,41 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt die Aktie damit 1 Prozent unter dem Durchschnitt (-18,4 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -18,98 Prozent, wobei Hangzhou Weiguang Electronic aktuell 0,43 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 22,45 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 21,38 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -4,77 Prozent und einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 20,23 CNH, was einer Distanz von +5,68 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Hangzhou Weiguang Electronic in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Gut" bewertet.