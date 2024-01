Das sollten Hafary-Anleger wissen!

Der Aktienkurs des Unternehmens Hafary hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von 79,26 Prozent erzielt, was mehr als 84 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -4,52 Prozent, wobei Hafary mit 83,78 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung hat die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Hafary neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes hat die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhalten.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität der Hafary-Aktie eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Hafary-Aktie nun 0,27 SGD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,315 SGD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +16,67 Prozent und erhält die Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,29 SGD, was einer Distanz von +8,62 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".