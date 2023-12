Das sollten Guangzhou Grandbuy-Anleger wissen!

Der Relative Strength-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Aktuell wird die Guangzhou GrandGut-Aktie mit einem RSI-Wert von 29,07 als überverkauft eingestuft, was einem "Gut"-Signal entspricht. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein ähnlicher Wert von 29, was darauf hinweist, dass die Aktie weiterhin als überverkauft betrachtet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Guangzhou GrandGut besonders positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die positive Stimmung setzt sich auch in den aktuellen Diskussionen fort.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse gehört Guangzhou GrandGut im Bereich "Zyklische Konsumgüter" zu den schwächeren Performern, mit einer Rendite von -22,98 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance. Auch im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche liegt die Aktie mit einer Rendite von 25,03 Prozent deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz um Guangzhou GrandGut zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

Insgesamt weist die technische Analyse auf eine überverkaufte Situation hin, während das Anleger-Sentiment positiv ist. Im Branchenvergleich schneidet die Aktie jedoch unterdurchschnittlich ab. Die Diskussionsintensität und die positive Stimmungsänderung deuten jedoch auf eine weiterhin gute Einschätzung hin.

