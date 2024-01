Das sollten Graphic Packaging-Anleger wissen!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Graphic Packaging diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Im Vergleich zur "Behälter & Verpackung"-Branche konnte Graphic Packaging in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,61 Prozent erzielen. Andere Aktien aus dieser Branche stiegen im Durchschnitt um 56,26 Prozent, was bedeutet, dass Graphic Packaging im Branchenvergleich um -43,64 Prozent unterperformt hat. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Graphic Packaging mit 43,64 Prozent unter dem Durchschnitt von 56,26 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Graphic Packaging als unterbewertet betrachtet. Mit einem KGV von 15,28 liegt es insgesamt 84 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 95,54 im Segment "Behälter & Verpackung". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse betrachtet auch das Relative Strength Index (RSI), welcher das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf für einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Aktuell ist der RSI-Wert von Graphic Packaging mit 10,75 überverkauft, was als "Gut" signalisiert wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 25, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich dadurch für die RSI die Einstufung als "Gut".