Das sollten Goodyear Tire & Rubber-Anleger wissen!

Die Anlegerstimmung gegenüber Goodyear Tire & Rubber war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab nur ein positives und zehn negative Tage, und an drei Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Auf Grundlage einer Stimmungsanalyse erhält Goodyear Tire & Rubber daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt für Automatische Komponenten, ist Goodyear Tire & Rubber aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 22,72, was einen Abstand von 10 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 25,33 ergibt. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Goodyear Tire & Rubber mit 39,11 Prozent mehr als 45 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere Rendite der "Automatische Komponenten"-Branche in den letzten 12 Monaten betrug -12,07 Prozent, während Goodyear Tire & Rubber mit 51,17 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Goodyear Tire & Rubber-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,33 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 14,04 USD lag, was einer Abweichung von +5,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (14,1 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,43 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Fall führt. Insgesamt erhält die Goodyear Tire & Rubber-Aktie für die einfache Charttechnik damit ein "Gut"-Rating.