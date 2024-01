Das sollten Goodyear Tire & Rubber-Anleger wissen!

Die technische Analyse der Goodyear Tire & Rubber-Aktie ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 13,11 USD, was einer Abweichung von +0,69 Prozent vom aktuellen Kurs (13,2 USD) entspricht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 13,82 USD, was einer Abweichung von -4,49 Prozent entspricht. Die Aktie erhält somit auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Goodyear Tire & Rubber-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,11 Prozent erzielt, was 40,69 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt -4,38 Prozent, und Goodyear Tire & Rubber liegt aktuell 43,48 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Goodyear Tire & Rubber aktuell 0, was eine negative Differenz von -3830,25 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von unseren Analysten.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 14,27 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht, da die Aktie um 8,08 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhält die Goodyear Tire & Rubber-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.