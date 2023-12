Das sollten Goodyear Tire & Rubber-Anleger wissen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Goodyear Tire & Rubber beträgt das aktuelle KGV 22, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 21 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Goodyear Tire & Rubber daher überbewertet, und die Aktie erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Goodyear Tire & Rubber in den vergangenen vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, und insgesamt erhält Goodyear Tire & Rubber daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Goodyear Tire & Rubber als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 35,03, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 beträgt 29,89, was für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses zeigt, dass die Goodyear Tire & Rubber-Aktie in den letzten 200 Handelstagen positiv entwickelt hat, mit einem aktuellen Wert von 12,8 USD im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 14,62 USD (+14,22 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13,15 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+11,18 Prozent), was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie auf dieser Basis führt. Insgesamt wird die Goodyear Tire & Rubber-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen, basierend auf der einfachen Charttechnik.