Das sollten Givex Information Technology-Anleger wissen!

Die Givex-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,53 CAD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 0,8 CAD liegt, was einer Abweichung von +50,94 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,7 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+14,29 Prozent), was der Givex-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wird Givex langfristig eine mittlere Aktivität zugeschrieben, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Givex-Aktie einen Wert von 7,14 für den RSI7 und einen Wert von 32,35 für den RSI25, was zu einer "Gut"-Empfehlung bzw. einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen zur Givex-Aktie geäußert wurden, und in den letzten Tagen wurden insbesondere die positiven Themen rund um Givex diskutiert. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.