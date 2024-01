Das sollten General Motors-Anleger wissen!

Die US-amerikanische Automobilgesellschaft General Motors hat eine Dividendenrendite von 1 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3804,61 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 11 Analystenbewertungen für die General Motors-Aktie abgegeben. Davon waren 6 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die General Motors-Aktie. Die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat ergibt hingegen ein Gesamturteil von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 54,93 USD, was ein Aufwärtspotential von 55,92 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von General Motors beträgt 4, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Automobilbranche als unterbewertet eingestuft wird. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien für General Motors haben sich in den vergangenen Wochen eingetrübt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Abschließend lässt sich sagen, dass General Motors gemäß der Dividendenrendite und der Analystenbewertung als durchschnittlich bis gut einzustufen ist, jedoch hinsichtlich des Sentiments und der Diskussionsstärke in den sozialen Medien als eher negativ bewertet wird.