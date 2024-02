Das sollten Garmin-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI von Garmin liegt bei 47,39 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 51,82 und deutet ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung hin.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Garmin eine Rendite von 35,21 Prozent erzielt, was mehr als 45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -6,12 Prozent, wobei Garmin mit 41,34 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Garmin mit 2,31 Prozent 13,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 15 Prozent auf. Aus diesem Grund wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Garmin spiegeln positive Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Es wurden auch drei Handelssignale ermittelt, davon 0 "Gut"- und 3 "Schlecht"-Signale. Dies führt letztendlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion der Ansicht, dass die Aktie von Garmin in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.