Das sollten Galiano Gold-Anleger wissen!

Gemäß den Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate hat Galiano Gold 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen erhalten, was im Durchschnitt zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 2,1 CAD, was einem möglichen Anstieg um 144,19 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,86 CAD) entspricht. Basierend auf diesen Faktoren erhält die Galiano Gold-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

In Bezug auf das Stimmungsbarometer und die Diskussionen der Anleger zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Interesse an der Aktie durchschnittlich ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Galiano Gold-Aktie bei 0,82 CAD liegt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt jedoch +7,5 Prozent, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich daher aus der technischen Analyse eine Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen rund um Galiano Gold diskutiert wurden. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungen und Analysen, dass die Galiano Gold-Aktie derzeit auf eine positive Einschätzung trifft, sowohl aus Sicht der Analysten als auch der Anleger.