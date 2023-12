Das sollten Fujian Expressway Development-Anleger wissen!

Die technische Analyse der Fujian Expressway Development-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von +2,85 Prozent auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +0,62 Prozent aufweist. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anlegerstimmung gegenüber Fujian Expressway Development ist grundsätzlich positiv. In den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, ohne negative Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Fujian Expressway Development von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fujian Expressway Development-Aktie beträgt 58,33 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 45 für 25 Tage, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Fujian Expressway Development-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +16,26 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche und eine Überperformance von 18,06 Prozent im Vergleich zum Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.