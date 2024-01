Das sollten Frp Advisory Plc-Anleger wissen!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Frp Advisory ist insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei dominierten in den Diskussionen in den letzten Tagen überwiegend positive Themen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Frp Advisory insgesamt eine Bewertung von 1 Analysten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine Analystenupdates zu Frp Advisory aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose beträgt 175 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 35,66 Prozent vom letzten Schlusskurs von 129 GBP bedeutet. Somit stellt dies eine "Gut"-Empfehlung dar.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 89,47 Punkten, was darauf hindeutet, dass Frp Advisory überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt hingegen bei 47,95, was bedeutet, dass Frp Advisory weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält das Frp Advisory-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Frp Advisory bei 118,45 GBP liegt, während die Aktie selbst bei 129 GBP gehandelt wird. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 127 GBP, wodurch die Aktie mit +1,57 Prozent Abstand eine "Neutral" Bewertung erhält. Insgesamt wird das Frp Advisory-Wertpapier damit mit einer Gesamtnote von "Gut" bewertet.