Das sollten Fresenius Medical Care-Anleger wissen!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI für Fresenius Medical Care liegt bei 35,36, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist für Fresenius Medical Care einen Wert von 25 auf, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Fresenius Medical Care eine Dividendenrendite von 3,56 Prozent auf, was 2,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent. Aus dieser Perspektive ist die Aktie im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Eine technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fresenius Medical Care-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 40,66 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (38,34 EUR) liegt daher deutlich darunter (Unterschied -5,71 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 34,89 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+9,89 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,85 Prozent, was 26,67 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -16,11 Prozent, und Fresenius Medical Care liegt aktuell 40,96 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.