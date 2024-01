Das sollten FirstEnergy-Anleger wissen!

Der Aktienkurs von Firstenergy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,8 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um 5,01 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Firstenergy eine Underperformance von -10,81 Prozent verzeichnete. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,01 Prozent im letzten Jahr, und Firstenergy lag 10,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie von Firstenergy ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ in Bezug auf Firstenergy. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Titels führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 3 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Firstenergy-Aktie sind 1 Einstufung als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die Kursziele der Analysten ergeben einen Durchschnitt von 40,6 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 10,75 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Insgesamt erhält Firstenergy somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Firstenergy für die Diskussionsintensität die Einschätzung "Neutral", da die Aktivität im Netz üblich war. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit ist Firstenergy insgesamt ein "Gut"-Wert.