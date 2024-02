Das sollten Fielmann-Anleger wissen!

Die Aktienanalyse zeigt, dass Fielmann im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt im Einzelhandel unterbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 29,54, was 7 Prozent niedriger ist als der Branchen-KGV von 31,64. Basierend auf diesen fundamentalen Daten erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber Fielmann. In den letzten Tagen gab es neun positive und vier negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Daher erhält Fielmann auf der Basis der Stimmungsanalyse eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen die Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Fielmann für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass sich Fielmann auf Basis trendfolgender Indikatoren neutral verhält. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 45,76 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 43,64 EUR liegt, was einer Abweichung von -4,63 Prozent entspricht. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 46,99 EUR, wobei der letzte Schlusskurs bei -7,13 Prozent liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Fielmann niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Einzelhandel, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Fielmann fundamental unterbewertet ist und in der technischen Analyse ein neutrales Rating erhält. Die Stimmung in den sozialen Medien ist positiv, jedoch zeigen die Optimierungsprogramme vermehrt Verkaufssignale. Die Dividendenpolitik der Aktie wird ebenfalls negativ bewertet.