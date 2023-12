Das sollten Fairfax Financial HoldingsPref I-Anleger wissen!

Die Dividendenpolitik von Fairfax wird von unseren Analysten als schlecht bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs einen negativen Abstand von -1,8 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist. Der Relative Strength Index (RSI) für Fairfax liegt bei 59,15 und der RSI25 bei 55,37, was zu einer neutralen Bewertung führt. Langfristig wird die Aktie von Fairfax von Analysten als gut eingestuft, da von insgesamt 18 Analysten 5 eine positive Einschätzung abgeben und keine negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 1494 CAD, was einer positiven Erwartungshaltung von 24,3 Prozent entspricht. Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Fairfax laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unterbewertet ist, da das KGV mit 7,46 insgesamt 35 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung" ist, der 11,47 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

