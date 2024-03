Das sollten Exxon Mobil-Anleger wissen!

Die Aktie von Exxon Mobil wird von Experten als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 10,68 insgesamt 64 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 29,6 im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie eine Einstufung als "Gut".

Analysten bewerten die Exxon Mobil-Aktie derzeit ebenfalls positiv, mit 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine neuen Updates von Analysten. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (122,58 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 8,01 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Exxon Mobil eine "Gut"-Bewertung von Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Exxon Mobil eher unterdurchschnittlich sind, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls gering, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse mithilfe des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Exxon Mobil-Aktie sowohl in den letzten 7 Tagen als auch in den letzten 25 Handelstagen als "überverkauft" eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt die Analyse eine positive Bewertung für die Aktie von Exxon Mobil, sowohl aus fundamentalen als auch technischen Gesichtspunkten.