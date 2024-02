Das sollten Euronext-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Euronext":

Der Aktienkurs der Euronext erreichte in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 20,4 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte", die im Durchschnitt keine Veränderung verzeichneten, liegt die Euronext um +20,4 Prozent über dem Branchendurchschnitt, was auf eine starke Performance hinweist. Auch im "Finanzen"-Sektor übertraf die Euronext mit einer Rendite von 20,4 Prozent den Durchschnitt von 0 Prozent im letzten Jahr. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistungen erhält die Euronext ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Verwendung des Relative-Stärke-Index (RSI) zur technischen Analyse wird deutlich, dass die Euronext weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 31,73 Punkten, während der RSI25 bei 40,43 liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte führt.

Investoren, die in die Aktie von Euronext investieren, können sich über eine Dividendenrendite von 1,51 % freuen, was einen Mehrertrag von 1,51 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies zeigt, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens überdurchschnittlich gut ist und daher eine "Gut"-Bewertung verdient.

In Bezug auf die Stimmung und das Interesse der Anleger und Internetnutzer zeigt die Euronext eine starke Aktivität und eine hohe Anzahl von Diskussionsbeiträgen. Dies führt zu einer positiven Bewertung im langfristigen Stimmungsbild. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Euronext aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Performance und Dividendenpolitik sowie der gemischten Bewertung hinsichtlich der Langfrist-Stimmungslage eine insgesamt positive Einschätzung.