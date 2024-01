Das sollten Etsy-Anleger wissen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkauft bedeutet, dass ein Titel kurzfristig eher Kursrücksetzer erfahren könnte, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei Etsy wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 82,74 Punkten, was darauf hinweist, dass Etsy überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Etsy weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Etsy-Wertpapier damit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Etsy insgesamt 22 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", bestehend aus 12 "Gut"-, 8 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen. Die aktuellsten Bewertungen ergeben jedoch eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut". Basierend auf der Kursprognose von 120 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 64,29 Prozent, was also eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Etsy für diesen Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Etsy mit einer Rendite von -31,98 Prozent mehr als 42 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite von Etsy mit -27,12 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen rund um Etsy auf sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergeben sich sieben Handelssignale, davon 7 Gut- und 0 Schlecht-Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Etsy bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.