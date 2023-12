Das sollten Estee Lauder-Anleger wissen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Estee Lauder Cos beträgt das aktuelle KGV 60. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte" haben im Durchschnitt ein KGV von 136. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Estee Lauder Cos damit Stand heute unterbewertet, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung einbringt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Estee Lauder Cos-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 179,45 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 146,06 USD liegt somit deutlich darunter (Unterschied -18,61 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, beträgt dieser aktuell 129,62 USD, wodurch sich eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt besonders negativ. Auch die Auswertung der vergangenen Tage ergibt ein "Neutral"-Rating, das durch 9 Schlecht- und 0 Gut-Signal aus den sozialen Medien unterstützt wird.

Die Analysten sind hingegen optimistischer und vergeben insgesamt eine "Gut"-Einstufung für die Estee Lauder Cos-Aktie. Von den Analysten wurden in den vergangenen 12 Monaten 15 positive, 1 neutrale und 1 negative Empfehlung ausgesprochen. Auch auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Estee Lauder Cos liegt bei 264,13 USD, was einer Entwicklung um 80,83 Prozent entsprechen würde. Daher erhält die Aktie auch in der Analysten-Untersuchung insgesamt das Rating "Gut".