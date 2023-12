Das sollten Engie-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Engie übertrifft die Erwartungen in der "Multi-Dienstprogramme"-Branche mit einer Performance von 13,81 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien in dieser Branche, die im Durchschnitt keine Veränderung verzeichneten, zeigt sich eine klare Outperformance von +13,81 Prozent. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor schnitt Engie mit einer Rendite von 13,81 Prozent über dem Durchschnitt von 0 Prozent im letzten Jahr gut ab, was zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anlegerstimmung gegenüber Engie ist überwiegend positiv, wie sich aus der Diskussion in den sozialen Medien zeigt. In den letzten Tagen gab es sechs positive und nur zwei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Engie-Aktie als neutral eingestuft werden kann. Mit einem RSI7-Wert von 55,15 und einem RSI25-Wert von 32,3 ergibt sich eine insgesamt neutrale Empfehlung auf Basis des RSI.

In Bezug auf Dividendenrendite übertrifft Engie ebenfalls den Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 4,55 % im Vergleich zum durchschnittlichen Wert von 0 % in der "Multi-Dienstprogramme"-Branche erzielt Engie einen möglichen Mehrgewinn, der zu einer insgesamt positiven Einstufung führt.

Insgesamt zeigt sich Engie in verschiedenen Bereichen als eine starke und vielversprechende Aktie, die Investoren und Marktteilnehmer positiv stimmt.